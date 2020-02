İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan İstanbul Yatırım Ajansı'nın tanıtım programında konuştu. İmamoğlu, "Her kurumunun kapısını çalıyorum. Gelmemekte ısrar edenler geride kalırlar. Geç kalanlar çok üzülecek" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Yatırım Ajansı'nın tanıtımı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul'un marka değerinin artırılması, kente gelmeyi planlayan yatırımcılara danışmanlık sağlanması ve yatırımcı açısından güven ortamının yüksek olduğu bir kent oluşturulması, ajansın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Kenti, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirme misyonuyla kurulan İstanbul Yatırım Ajansı hakkında bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: İstanbul'un yatırım yapılabilir, çalışılabilir ve ziyaret edilebilir bir dünya metropolü olma niteliğini güçlendireceğiz. İstanbul'u katma değeri yüksek, ileri teknolojinin ve yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getireceğiz. Bunu başarabilmek için yabancı yatırımcılarla her zaman açık, dürüst, karşılıklı kazanma ilkesine dayalı, güvenilir ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olacağız.

Ulaşım yatırımlarına odaklanacağız

Başta metro olmak üzere, kitle ulaşım yatırımlarına odaklanacağız. Kentsel planlama yatırımları, bizim için ikinci stratejik alan olacak. İstanbul önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle, kentin dokusunu değiştirecek planlama ve yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlar İstanbul'un doğasına zarar vermeyecek, koruyucu geliştirici olacak. Öncelikli olarak yüksek teknoloji alanlarında kurumlar geliştireceğiz. Yeni teknoloji şirketlerine, yazılım, tasarım, kodlama ve eğitim şirketlerine destek olacağız. Dünyanın en büyük sorunu olan küresel ısınma sorununu dikkate alan her teknoloji ve şirketi destekleyeceğiz. Kente gelen yabancı ziyaretçi sayısında dünyada ilk üçe girmesini sağlamaya hep birlikte çalışacağız. Bu nedenle turizm yatırımları da bizim için öncelikli sektörlerden biri olacak. Şehrimizin yakın civarında entegre tarımsal üretim yatırımlarını, üretici-tüketici zinciri açısından destekleyeceğiz. Bütün bu konularda uluslararası iş birliğine açık olacağız.

İmamoğlu, "Sektördeki herkesin sesine kulak vereceğiz. Ortak akılla, uzun süreli kararları organize edeceğiz" dedi. Türkiye'nin ve İstanbul'un; hukuk, demokrasi ve özgürlüklerle ilgili tüm sıkıntılarını kısa sürede aşacak potansiyele sahip olduğunu ifade eden İmamoğlu, Türkiye'nin bu karakterinden hiç kimsenin şüphe duymamasını belirterek, şunları söyledi: Yatırımcıların ve yatırımcı şirketlerin işlerini kolaylaştıran tüm tedbirleri alıyoruz. Sadece kendimiz için değil, tüm Türkiye ve dünya için kalıcı demokratik kurallar ve kurumlar geliştiriyoruz.

Siyasi parti hesabı yapmıyoruz

İstanbul'da yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi, kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuruyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Oy hesabı, siyasi parti hesabı yapmıyoruz. Bugün bu şehre yatırım yapmış olan 100'den fazla milletten girişimcinin kurucu olduğu, 40 binden fazla şirket var. Geliştireceğimiz özgürlük ve demokrasi ortamıyla, bu sayıyı çok daha fazla artıracağız.

Her kurumun kapısını çalıyorum

Biz, herkesi davet ediyoruz. Devletimizin, hükümetimizin her kademesini, İstanbul'un her sivil toplum kuruluşunu davet ediyoruz. Ben, bu şehrin her belediyesini ziyaret ediyorum. Her kurumunun kapısını çalıyorum. Gelmemekte ısrar edenler, geride kalırlar. Hızımıza yetişemedikleri için üzülürler. Onun için, bizim ortaya koyduğumuz bu hızı, hoşgörüyü, gelişim modelini yakalamak isteyenler aramıza katılsınlar, geç kalmasınlar. Geç kaldıklarında üzülecekleri için, uyarımı buradan yapıyorum. Geç kalanlar, çok üzülecekler.