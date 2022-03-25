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Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şişli’de, gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından mekandan kovulan 5 kişi, silahla geldikleri gece kulübünde ateş açtı. Gece kulübü çalışanı 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı

Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mart 2022 Cuma 14:25

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi’ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi. Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #gece kulübü #silahlı saldırı #ölüm
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