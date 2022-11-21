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Gece vardiyasından çıktı, evinin önünde öldürüldü

Bursa Gemlik'te gece vardiyasından çıkan Emrah Atmaca, evinin önünde komşusu H.Ü tarafından silahla vurularak öldürüldü. İkilinin üç ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi

Gece vardiyasından çıktı, evinin önünde öldürüldü
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:09

Olay, saat 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası Emrah Atmaca, evinin önüne geldiğinde komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca kanlar içerinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca’nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi. H.Ü.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #cinayet #ölüm
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