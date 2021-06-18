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Gediz Belediyesi memur alacak

Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacaktır

Gediz Belediyesi memur alacak
18 Haziran 2021 Cuma 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya ili Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

İlanda, memur, mühendis, mimar, peyzaj mimar, şehir plancısı olarak 10 kişinin alınacağı ve son başvuru tarihinin 30 Temmuz 2021 olduğu da belirtildi.


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