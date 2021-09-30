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Geleceğe gittiğini iddia eden adamdan şok sözler!

Alexander Smith isimli bir kişinin paylaştığı video gündeme oturdu. Smith, 2118 yılından bir fotoğraf paylaşıp, dünyanın o yılda küresel ısınmanın etkisi altına girdiğini söylüyor

Geleceğe gittiğini iddia eden adamdan şok sözler!
30 Eylül 2021 Perşembe 09:48

TikTok'ta ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Alexander Smith adlı bir adamın yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündeme oturdu. Smith, 1981'de CIA tarafından çok gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini ve bu görevde bir de fotoğraf çektiğini iddia etti.

Alexander Smith, hayatını tehlikeye atarak gerçekleştirdiği zaman yolcuklarını kanıtlamak için de çektiği fotoğraf karesini TikTok'tan paylaştı. Video, kısa sürede milyonlarca tıklanma aldı. Söz konusu fotoğraf karesinde bir çöl ve çölün içerisindeki kaktüsler yer alıyor. Smith, 2118 yılında Dünya'nın küresel ısınma etkisi altına girdiğini söylüyor.

Smith, uzaylılar hakkında da bir takım iddialar ortaya attı. Uzaylıların varlığına inandığını belirten Smith, "Benim gerçekleştirdiğim zaman yolculuğu, ilk zaman yolculukları arasındaydı. Yaptığım çok tehlikeliydi ancak başardık. Uzaylılar ile ilgili de şunları söyleyeyim. Onlar varlar ama şu anda bizi ziyaret etmiyorlar, gelecekte bizi ziyaret edecekler. Uzaylılarla temas kuruluyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI İDDİASI

Smith, 3. Dünya Savaşı hakkında da tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulundu. Smith'e göre 3. Dünya Savaşı Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacak. Yine iddiaya göre bu savaştan sonra dünya daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek.

Etiketler; #alexander smith #tiktok #uzaylılar #gelecek zaman
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