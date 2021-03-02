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Gelir İdaresi Başkanlığı 196 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 196 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 kişi alacak
02 Mart 2021 Salı 12:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınavla 196 hizmetli personel alımı yapacak.


SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
- ÖSYM   tarafından   2020   yılında   yapılan   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavına   (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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