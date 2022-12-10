Gelir İdaresi Başkanlığı 2000 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre iki bin gelir uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar.

Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.