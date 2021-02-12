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Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 280 şoför alımı yapacağı öğrenildi

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak
12 Şubat 2021 Cuma 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınavla 280 şoför alımı yapacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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Etiketler; #şoför alım ilanları
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