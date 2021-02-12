Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 280 şoför alımı yapacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınavla 280 şoför alımı yapacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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