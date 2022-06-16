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Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı olarak görevlendirmek üzere 650 kişi alacağını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak
16 Haziran 2022 Perşembe 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı ilanda belirtilen yerlere atanmak üzere, 650 (altı yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır.

 

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.

Başvurular, 21 Haziran 2022 Salı günü başlayıp, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.


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