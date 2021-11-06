VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
0
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
0
8 BİN YILLIK TAKI!
8 BİN YILLIK TAKI!
0
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
0

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli illlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı 13 farklı ilde çalıştırmak üzere gelir uzman yardımcısı alacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih  ettikleri  her  il  için  ayrı  ayrı  olmak üzere  öncelik  sırasına  göre  başvurularında  belirtmek zorundadırlar.  Adaylar  daha  sonra  bu  tercihlerinden  vazgeçemeyeceklerdir.  Adayların,  tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.

Giriş  sınavının  yazılı  bölümü  11  Aralık  2021  Cumartesi  günü  saat  10.00'da  Ankara'da yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'de 8 bin yıllık takı bulundu
Sonraki Haber
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
0
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
0
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
0
Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.