Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli illlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı 13 farklı ilde çalıştırmak üzere gelir uzman yardımcısı alacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.



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