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Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 58 sözleşmeli personel alacağı duyruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
07 Nisan 2021 Çarşamba 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi ise 16 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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