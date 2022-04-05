Gelişim Üniversitesi 180 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 180 öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan için başvurular 4 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 15 gün sürecektir.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ