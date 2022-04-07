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Gelişim Üniversitesi 28 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Gelişim Üniversitesi 28 kişi alacak
07 Nisan 2022 Perşembe 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alımı yapacaktır.

 


İlan için başvurular 4 Nisan 2022 ile 18 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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