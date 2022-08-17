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Gelişim Üniversitesi 93 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi olarak 93 kişi alımı yapacağını duyurdu

Gelişim Üniversitesi 93 kişi alacak
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlan için başvurular 26 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.

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