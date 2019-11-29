'Gelişimin sonu yok' diyenler bekleniyor

Ülkemizde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için 10 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 'Gelişimin sonu yok' diyen öğretmenleri yeni projesine davet ediyor.

Etkili Öğretmenin 30 Hedefi isimli çalışma ile ÖRAV, öğretmenlere ders ve ders dışı faaliyetlerde uygulayabilecekleri ve 18 Ocak 2019 tarihine kadar tamamlamaları beklenen 30 hedef sunuyor. Çalışmayı başarıyla tamamlayan öğretmenler Etkili Öğretmenin 30 Hedefi sertifikasına (dijital) ve sosyal medya hesaplarında paylaşabilecekleri dijital rozete sahip olacak.

Öğrenci merkezli

Öğrencilerin de faydalanacağı içeriklerle zenginleştirilen 30 hedef, öğretmenlerin öğrenciyi merkeze alan aktif öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanmasını, dijital becerilerinin gelişimini, meslektaşlar arası bilgi paylaşımını artırmayı sağlayacak görevlerden oluşuyor. Farklı kaynaklardan yola çıkarak oluşturulan hedeflerin önemli bir bölümü ÖRAV'ın çatı programı olan Öğrenen Lider Öğretmen Programı'nın içeriklerinden derleniyor. 21. yüzyıl öğretmenlerinin sahip olması beklenen becerilerin de yer aldığı etkinlik ayrıca öğrencilerin bilişsel, sosyal, duyuşsal ve devinimsel gelişimleri ön planda tutularak oluşturuluyor.