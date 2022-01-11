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Genç bir kadın daha eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Attığı mesajlar kan dondurdu

Genç bir kadın daha eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Attığı mesajlar kan dondurdu
11 Ocak 2022 Salı 08:35

Tuzla'da avukatlık yapan Dilara Yıldız, dün gece saatlerinde bir restoranda yemek yediği sırada silahla vurularak öldürüldü. Yıldız'ı öldüren kişinin eski nişanlısı olduğu ortaya çıktı. Eski nişanlının genç kadına attığı tehdit mesajları ise kan dondurdu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı Oktay Dönmez ile tartıştı. Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.


MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Katil Oktay Dönmez'in, Avukat Dilara Yıldız'a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ise kan dondurdu. Dönmez'in, Dilara Yıldız'a attığı mesajlarda Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü.

Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim." dediği görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avukat #avukat cinayet #kadın cinayeti #dilara yıldız #tuzla cinayet
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