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Genç kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayrıntı!

Genç kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayrıntı!
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:55

Antalya'da yalnız yaşadığı öğrenilen 24 yaşındaki Ayşegül Tosun evinde ölü bulundu. Tosun'un yanında çok fazla çakmak bulunması dikkat çekti


Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yeşildere Mahallesi 1166 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Haber alınamayınca pencereden bakan ev sahibi, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un yanında da çok sayıda çakmak olduğu görüldü. Uyuşturucu madde kullanımından öldüğü değerlendirilen Ayşegül Tosun'un cansız bedeni, ekipler ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölü bulundu #çakmak #ölüm
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