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Genç kız ağlayarak yardım istedi: Ölmek istemiyorum

Tiktok fenomeni Dilan Koç'a ölüm tehdidi aldığını yayınladığı videoyla duyurdu. Sosyal medyada milyonlara ulaşan Tiktok hesabıyla tanınan Dilan Koç, iki gündür tehdit aldığını açıkladı. Gözyaşlarına boğulan Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı Twitter'da da gündem oldu

09 Nisan 2021 Cuma 12:21

Tiktok'ta binlerce takipçisi bulunan Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını duyurduğu bir video paylaştı ve sesinin duyurulması konusunda yardım istedi. Babasının olmadığını söyleyen Tiktok fenomeni Dilan Koç, gözyaşları içerisinde çektiği videoda “Benim babam yok, öldü doğru bana sahip çıkamaz ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok bana şimdi yardım edin lütfen” ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.

Dilan Koç videoyu "Benim sesim olun, yanımda olun bu gönderimi paylaşın lütfen, ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin, yardım edin." sözleriyle paylaştı.

Etiketler; #dilan koç #twitter #dilan koç ölüm tehdidi
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