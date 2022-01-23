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Genç kız evinde asılı halde bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı

Genç kız evinde asılı halde bulundu! Anne ve baba gözaltına alındı
23 Ocak 2022 Pazar 10:30

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #intihar #ölüm #kendini astı
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