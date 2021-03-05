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Genç öğretmen sokakta ölü bulundu!

İstanbul Üsküdar'da 25 yaşındaki genç öğretmen sokakta ölü bulundu

Genç öğretmen sokakta ölü bulundu!
05 Mart 2021 Cuma 12:26

Olay sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki genç öğretmen Seniye Ayça Kara, Üsküdar Miman Sinan Mahallesi'nde bulunan bir binanın önünde kanlar içinde bulundu. Otizmli çocuklara eğitim verdiği öğrenilen Kara'nın buradaki binanın 4. katında bir kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Olay hemen sağlık ekiplerine haber verildi. O sırada olay yerinden geçen bir doktor da genç öğretmene müdahale etti. Ancak yapılan incelemede Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

"PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUKTU"

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.


EV ARKADAŞI İFADE İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de genç kadının yaşadığı dairenin balkonunda inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk inceleme sonrası genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ölüm #intihar #genç öğretmen ölüm #seniye ayça kara
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