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Genç öğretmen yatağında ölü bulundu!

Genç öğretmen yatağında ölü bulundu!
22 Şubat 2022 Salı 12:09

Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yaptığı öğrenilen 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, yatağında ölü bulundu. Yazgan'ın cenazesi, otopsisi için morga kaldırıldı


Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda’yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #öğretmen #ölüm #ölü bulundu
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