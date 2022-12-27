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Genç spor eğitmeni, evde çıkan yangında öldü!

Adana Kozan'da bulunan bir evde çıkan yangında 35 yaşındaki spor eğitmeni Emrah Uçar yaşamını yitirdi

Genç spor eğitmeni, evde çıkan yangında öldü!
27 Aralık 2022 Salı 09:20

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti. Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının devre devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #yangın #ölüm #haber
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