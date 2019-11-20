Gençler işsiz kadrolar boş

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın önemli usulsüzlük tespitlerinde bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü 2018 yılı raporu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Av. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işsiz sayısının gün geçtikçe rekor sayıda arttığı bir ortamda Sayıştay'ın önemli bir tespitte bulunduğunu kaydetti. Sayıştay Raporuna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde 2 bin 339 dolu, bin 471 boş kadro bulunduğunu ifade eden Av. Sevda Erdan Kılıç, "Buna göre, Genel Müdürlükteki toplam kadronun yaklaşık yüzde 40'ı boş durumdadır. Resmi rakamlara göre yaklaşık 5 milyon, ancak resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 7 milyon kişi ile işsizliğin yüzde 14, genç işsizliğin ise yüzde 30 olduğu Türkiye'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü kadroların yüzde 40'ının neden boş olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Genel Müdürlük yetkilileri bu konuyla ilgili bizleri ve kamuoyunu aydınlatmalıdır." dedi.

Kimlere borç verildi?

CHP'li Av. Kılıç, raporda; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında 11.413.578 TL, 2017 yılında önceki yıla göre yüzde 776 artışla 100.000.000 TL, 2018 yılında ise 115.000.000 TL borç verdiği bilgisinin yer aldığını ifade etti. Raporda 115.000.000 TL borç vermenin, Vakıf Katılım A.Ş.'ye sermaye artırımı olarak verilen tutar olduğunun belirtildiğine işaret eden Av. Kılıç, şunları kaydetti: "Bu durumda Genel Müdürlük 2016-2017-2018 yıllarında toplam 226.413.578 TL borç vermiştir. 2016-2017 yıllarındaki borcun da sermaye artırımı olup olmadığı ya da kime veya hangi kuruma borç olarak verildiği konusunda açıklama yapılmalıdır. Genel Müdürlüğün 2016'da 11.074.921 TL, 2017'de 7.870.063 TL, 2018'de 1.194.718 TL olmak üzere toplam 20.139.702 TL bağış ve yardım aldığı görülmektedir. Bu yardım ve bağışların kimlerden alındığı ve bağış/yardımların geçen yıl yüzde 84,82 oranında azalmasının nedeni konusunda açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Geri ödemeler yapılmamış

Kılıç, Sayıştay raporunda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kanunu'na tabi olarak kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi'ne Vakıflar Meclisi kararıyla mevzuata uygun olmayan şekilde borç verildiği ve bu borçların geri ödenmesine ilişkin işlemlerin de yapılmadığının görüldüğünün belirtildiğini bildirdi. Av. Kılıç, 2010 yılından 2018 yıl sonuna kadar bu üniversitelere yaklaşık 277.000.000 TL tutarında borç verildiğini, borç olarak verilen bu tutarların geri ödemelerinin gerçekleştirilmediğini, idare tarafından bu borçların takibine ilişkin işlemlerin yapılmadığını, dahası borçların geri ödemelerinin Vakıflar Meclisinin muhtelif tarihlerde aldıkları kararlarla ertelendiğinin tespit edildiğini kaydeden Av. Kılıç, Genel Müdürlük bütçesinden üniversitelere borç vermenin, Vakıflar Meclisinin görevleri arasında yer almadığını vurguladı.

Kültür varlığının sadece 3'ü takip ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz kayıtları üzerinde yapılan incelemede, idarenin 8 bin 533 taşınmaz kültür varlığından, sadece 3'ünün taşınmaz kültür varlığının iz bedeli ile takip edildiği, kalan kültür varlıklarına ilişkin herhangi bir takip ya da kayıt yapılmadığını ifade eden Av. Kılıç, İstanbul Beyoğlu 423 Ada 9 Parsel üzerinde yer alan taşınmazın güncel projesinin idareye sunulmadığı ve idarenin de bu nedenle taşınmaz üzerindeki kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğini bildirdi. Av. Sevda Erdan Kılıç, bu taşınmazın İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 27/01/1989 tarihinde "Kira, Yapım ve İşletme Sözleşmesi" modeli ile 30 yıllığına kiraya verildiğini, otel olarak (Emperyal Otel) kullanılması öngörülen yapının 18 aylık inşaat süresinden sonra işletme süresinin başladığını ifade etti.

Yurt dışında inşaat

CHP'li Av. Kılıç, şöyle devam etti: Sayıştay raporunda; 2006 yılında alınan Meclis Kararı ile Vakıflara ait olan 423 ada 9 parsel üzerinde yer alan taşınmaz ile yükleniciye ait olan 423 ada 4 parsel üzerinde yer alan taşınmazların ara katlarda geçişler yapılarak birleştirilmesine karar verildiği ifade edilmektedir. Yapılan birleştirme işlemi sonrasında iki ayrı taşınmazın tek bir otel haline geldiği ayrıca, katlardaki oda sayılarında ve yerlerinde değişiklikler yapıldığı, ilk projede yer almayan spa ya da spor salonu gibi kullanım alanlarının da birleşme işlemi sonucu otelde yer aldığı vurgulanmaktadır. Yapılan fiziki denetimde de taşınmazın ilk hazırlanan projedeki halinden çok farklı bir durumda olduğunun görüldüğü kaydedilmektedir. İdarenin elinde taşınmazın fiili durumunu yansıtacak bir proje olmadığı, değişiklik yapılan 2006 yılından bugüne kadar yüklenici tarafından idareye bir tadilat projesi ya da yeni bir mimari projenin sunulmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, 2006 yılından beri İdarenin elinde proje olmadan otelin kullanım alanlarının ya da kullanım şekillerinin nasıl denetlendiği anlaşılamamaktadır. Antalya ili merkez, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 7225 ada, 1 No'lu parselde bulunan spor tesisi 3.125.086 TL muhammen bedel ve yap işlet devret modeli ile 29 yıllığına ihale edilmiş ve işin sözleşmesi Yüklenici firma ile 31/12/2009 tarihinde imzalanmıştır. Ancak, Yüklenici tarafından kiraların düzenli ödenmediği halde, İdare tarafından kira alacaklarının takibinin yapılmadığı ve sözleşmeye aykırı imalatların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü görev alanında olmamasına rağmen, yurt dışında yaptırılan veya yapımına kaynak ayrılan bazı inşaatların olduğu tespit edilmiştir. Raporda; vakıfların yurt dışındaki inşaat yetkisi, ancak vakıf kültür varlıklarının yani eski eserlerin restorasyonu ile sınırlı olduğundan, yurt dışında yeni inşaat yapmanın mevzuata uygun görülmediği belirtilmiştir.

Neye göre yardım yapılıyor

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Yükseköğrenim Öğrencilerine Özel Eğitim Yardımı ile Akademik Başarı Bursu Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yönetilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde okuyan öğrencilere özel eğitim yardımı ödemesi yapılırken, öğrencilerin ihtiyaç sahibi olup olmadığının kontrolünün yapılmadığının tespit edildiğini ifade etti. Av. Kılıç, "Acaba bu özel eğitim yardımını yaparken, ihtiyaç sahibi olup olmadığına değil de yandaş olup olmadığına mı bakıyor?" dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, 35.798 TL sosyal güvenlik primi gecikme cezası ve zammı ödediğini belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, kurumun, bu gecikme ödemesinden sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemi yapması gerektiğini vurguladı.