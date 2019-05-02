Gençler yurt dışında üniversite okumayı tercih ediyor

Öğrenciler için öncelikler, yabancı dil ve kaliteli bir üniversitede eğitim olduğu için dünyanın birçok ülkesinde bu imkanı öğrencilere sunan üniversiteler yabancı öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Üniversite eğitiminin önemi arttıkça artık gençler yurt dışında üniversite okumanın yollarını aramaktadır. Öğrenciler için öncelikler, yabancı dil ve kaliteli bir üniversitede eğitim olduğu için dünyanın birçok ülkesinde bu imkanı öğrencilere sunan üniversiteler yabancı öğrencilere kapılarını açmaktadır. Son 5 yılın verilerine göre Amerika, Kanada, Polonya, Almanya, Macaristan ve Ukrayna en çok tercih edilen ülkelerden birkaçıdır. Bu ülkelerin yabancı öğrencilere uyguladığı politikalar ve kabul şartları değişkenlik göstermektedir.

Amerika: Üniversite eğitimi alan her öğrenci mezun olduktan sonra 1 yıllık OPT çalışma izni sahibi olabilmektedir. Kabul şartları diğer ülkelere göre biraz daha zorlayıcı olabilmektedir.

Kanada: Son zamanlarda en popüler ülkeler arasında yer almaktadır. Çalışma izni ve göçmenliğe giden yolun üniversite eğitiminden geçmesi üniversite tercihini yurtdışından kullanacak öğrenciler için önemli bir etken oluşturmaktadır.

Polonya: Fiyat ve okul kalitesi baz alındığında öğrencilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer almaktadır. Ukrayna ile birlikte üniversite fiyatlarının en düşük olduğu ülkelerin başında gelmektedir.

Almanya: Devlet üniversitelerinin öğrenciler için ücretsiz olması yurtdışında eğitim görmek isteyen gençlerin tercihini bu ülkeden yana kullanmasına öncülük etmektedir. Başvuru koşulları başarıya odaklı olduğu için Türkiye’de eğitimine önem veren öğrencilerin öncelikli olarak kabul edildiği söylenebilir.

Macaristan: Budapeşte gibi Avrupa’nın merkezinde bulunan şehirlerdeki üniversiteler yalnızca genç öğrencilerin değil aynı zamanda büyük firmaların da dikkatini çekmektedir. Buradaki başarılı öğrenciler Avrupa’nın köklü firmalarında iş sahibi olabilmektedir.

Ukrayna: Fiyat olarak en uygun tıp, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerinin bulunduğu bu ülkede öğrencilerin yalnızca lise diploması ile okullara başvuru yapabilmesi Ukrayna’yı çok tercih edilen ülkelerin arasında görmemizin en önemli sebebidir.

Gençlerin artık kolaylıkla araştırma yapabildiği ve tercihlerini tamamen okumak istedikleri bölüm ve bütçelerine göre yaptıkları bu dönemde en iyi üniversite tercihini doğru bir şekilde yapmak çok büyük önem taşımaktadır.