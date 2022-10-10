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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 kişi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 kişi alacak
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.

 

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

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