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Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı yapacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 personel alacak
09 Eylül 2022 Cuma 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı  taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 15 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.


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