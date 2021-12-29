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Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 kişi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında çalıştırmak üzere 652 personel alımı yapacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 kişi alacak
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacaktır.

 


İlana başvuracak adayların  2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olması gerekmektedir.


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