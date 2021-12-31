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Gerçek mezarı açınca ortaya çıktı! Bir kişi tutuklandı

Gerçek mezarı açınca ortaya çıktı! Bir kişi tutuklandı
31 Aralık 2021 Cuma 08:59

Kırıkkale'de Ecevit Anladı isimli kişi kavga ettikten iki gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Anladı'nın yakınları cenazeden birkaç gün sonra Anladı'nın ölmeden önce kavga ettiğini öğrendi. Durumdan şüphelenen yakınları mezarın açılmasını istedi. Mezarın açılması ile Anladı'nın kavga sonucu başını yere çarpınca beyin kanaması geçirdiği ve bu yüzden öldüğü ortaya çıktı. Anladı'nın kavga ettiği E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle E.K. ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi. Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

12 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #ölüm #mezar açıldı
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