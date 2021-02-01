ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
0
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
0
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
0
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
0

Gezi davasında yeni gelişme!

İstinaf Mahkemesi'nin Gezi Olayları'na ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine ilişkin kararı bozmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirdi. Mahkeme, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. İlk duruşma, 21 Mayıs'ta yapılacak

Gezi davasında yeni gelişme!
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:02

Gezi davasında beraat kararlarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce 22 Ocak 2021'de bozulmasının ardından dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece düzenlenen tensip zaptında, bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci'nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Kararda, Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle hakkında bu aşamada tedbirde bulunmasına yer olmadığına da hükmedildi.

Üst mahkemenin "Çarşı grubuna açılan Dolmabahçe davası ile Osman Kavala'ya Gezi davasında verilen beraat kararından sonra açılan 'Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' davalarının mevcut dava ile birleştirilmesinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği" şeklindeki kararını dikkate alan mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/201 esas sayılı dosyasının (Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine 'Çarşı' ve diğer bazı gruplarca taş ve molotofla saldırılması eylemlerine ilişkin) akıbetinin Yargıtay'dan sorulmasını da kararlaştırdı. Mahkeme, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2020/298 esas sayılı dosyanın (Osman Kavala hakkındaki 'Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu) bozma ilamındaki hususlar incelenip iade edilmek üzere mahkemeye gönderilmesi için de müzekkere yazılmasına hükmetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gezi davası #osman kavala
Önceki Haber
Prof. Dr. Ercan: İzmir'de deprem fırtınası yaşanıyor, hiç iyiye işaret değil
Sonraki Haber
Üreticide 2 lira 73 kuruş olan süt markette 8 lira 94 kuruş!
Kayıp kız ölü bulundu!
Kayıp kız ölü bulundu!
0
Süt banyosu ile gündeme gelen işçi olanları anlattı
Süt banyosu ile gündeme gelen işçi olanları anlattı
0
Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
0
TÜBİTAK 6 personel alacak
TÜBİTAK 6 personel alacak
0
Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Tavuk çiftliğinde yangın. Binlerce civciv öldü!
Tavuk çiftliğinde yangın. Binlerce civciv öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.