Gezici'nin anketine göre Erdoğan 20 yılın sonunda ilk kez kaybediyor!

Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle erken seçim gündemde iken son seçim anketi de yayınladı. Gezici'nin yaptığı ankete göre Erdoğan ilk kez ikinci oluyor

28-29 Mayıs tarihleri arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “20 yılın ardından ilk defa ikinci” oluyor.

Sonuçları değerlendiren Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın “sallantıda olduğu” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Gezici’nin yaptığı anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Millet İttifakı çözer: “Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözer” sorusunun yöneltildiği katılımcılardan, kararsızlar dağıtıldığında, “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 51,6; “Cumhur İttifakı çözebilir” diyenlerin oranı ise yüzde 48,4.

Güven yüksek: “Muhalefet partilerinden çıkacak bir lider ülkeyi daha iyi yönetir mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 56,8’i “Evet” yanıtını verirken “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 43,2 oldu.

Sistem değişikliği: Katılımcılara 6’lı masanın kurulmasını sağlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” de soruldu. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sisteme geçilmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 55,3’ü “Evet geçilmeli”, yüzde 44,7’si ise “Hayır, devam etmeli” yanıtını verdi.

Gücü kim bırakır?: Araştırmada, 6’lı masadaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sıralanarak “Hangisi seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak demokratik parlamenter sisteme geçmeyi sağlar ve size bu güveni kim verir” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 72,5’i tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu’nu sırasıyla yüzde 17,3 ile Akşener, yüzde 3,5 ile Karamollaoğlu, yüzde 3,1 ile Babacan, yüzde 2,4 ile Davutoğlu ve yüzde 1,2 ile Uysal takip etti.

İlk turu alamıyor: Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası senaryolar da yer aldı. Katılımcılara, “İlk turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer adaylar olursa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Yanıtlara göre bu senaryoda 50+1’i sağlayan isim olmazken ilk sırayı yüzde 44,7 oyla Kılıçdaroğlu, ikinci sırayı yüzde 41,2 oyla Erdoğan, üçüncü sırayı ise yüzde 9,6 oyla Demirtaş aldı. “Diğer adayların” oy oranı ise yüzde 4,5 oldu.

İkinci turda Kılıçdaroğlu: Katılımcılara seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kaldığı senaryo da soruldu. Sonuçlara göre bu senaryoda katılımcıların yüzde 52.6’sı Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 47,4’ü ise Erdoğan’ı seçti.

'Öfke, tepki oyuna döner'

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın popülizme başvurarak sorunları hafifletmeye çalışmasının işe yaramadığını belirterek, “Toplumun gerçekliği siyasi illüzyona kapılmaya müsaade etmiyor. Araştırmalarda şunu görüyoruz: Ülkede şu an en büyük sorunu ekonomi olarak tanımlayan halk, öfkesini kendisini dinlemeyen, tepeden bakan, sorunları yok sayan iktidara karşı tepki oylarına dönüştürecek. Bu nedenle hükümet için iktidar artık hiç olmadığı kadar sallantıda diyebiliriz. Bu çok net” dedi.

Gezici, Erdoğan’ın 20 yılın ardından ilk defa rakibinin altında oy alacağını belirterek, “AKP ve Cumhur İttifakı’nda, ikinci tura gidişte ciddi moral bozukluğu yaratacak bu durum sebebiyle konsolide olamayacaklar” diye konuştu.

AKP’liler ne diyor?



Gezici, “ülke genelinde seçmenin yüzde 72,8’i iktidarın oylarının düştüğü görüşünde” olduğunu kaydetti. Gezici, “AKP’ye oy verenlerin yüzde 42,6’sı partilerinin oylarının düştüğüne inanıyor. AKP seçmeni, partisinin ivme yakalayamadığını, sorunlara çözüm bulamadığını düşünüyor. İktidar seçmeni, muhalefeti ‘karşı mahalle’ görüp sandığa gitmeyebilir. AKP, 2018’de kendisine oy verenlerin yüzde 12’sini sandığa çekmekte zorlanacak, bu seçmenin ikna edilmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.