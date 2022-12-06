GİB, avukat alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli avukat alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir.



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