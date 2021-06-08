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Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
08 Haziran 2021 Salı 10:38

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi   Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi  alınacaktır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu, Espiye MYO., Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi bölümlere yapılacak alımlar için son başvuru tarihi ise 22 Haziran 2021 olarak açıklandı.


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