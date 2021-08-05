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Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05 Ağustos 2021 Perşembe 11:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesi,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ve  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  öğretim  üyesi alınacaktır.  Öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunun  23.,  24.  ve  26.  maddelerinde belirlenen asgari  koşulları sağlaması gerekmektedir.

 


İlan için son başvuru tarihi ise 19 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.


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