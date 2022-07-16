Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağı duyurusunda bulundu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olması gerekmektedir.



İlan için başvurular 1 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.

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