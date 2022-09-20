Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi'ne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 7 (yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 20 Eylül 2022 ile 4 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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