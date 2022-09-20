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Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
20 Eylül 2022 Salı 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi'ne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 7 (yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 20 Eylül 2022 ile 4 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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