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Girilmesi yasak olan mağaraya girip öldü!

Girilmesi yasak olan mağaraya girip öldü!
29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:13

Karaman'ın Ermenek ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Uğur (73), girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp, hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan çıkartmak için çalışma başlattı.

Olay, dünyanın 3 büyük mağarasından biri olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'nda meydana geldi. Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi. İki arkadaş, mağarada tünellerden yürüyerek, 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı. Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı. Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi. Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi. Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.

Bu arada, Mustafa Uğur'un mağaradaki son görüntüleri ortaya çıktı. Alaaddin Çiftçi'nin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Uğur'un mağara içerisindeki yeraltı suyu ile ilgili bilgi verdiği görülüyor.

CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILDI

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası’nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur’un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur’un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Uğur’un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #mağara #ölüm
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