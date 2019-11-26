Girin Okuyun Bursa Haberleri Bursa Gündem'de

Gerçek haber almak herkesin hakkıdır. Habercilik sektörü bazen daha fazla ilgi çeksin diye yalan haberler de yapabiliyor.

Özellikle de internet haberciliğinin arttığı şu dönemde yalan haberlerin sayısı çok fazla artmıştır. Bursa gündem sitesi bu tip haberler yapanların aksine her zaman doğru haberler yapma gayesi gütmüş bir sitedir.

Bursa haber yerel haberler yaparak internet haberciliği sektörüne giriş yapmıştır. Daha sonra diğer yerel haber sitelerinin aksine yüksek ivmelenmeyle daha geniş çaplı haberler yapmaya başlamış. İlk Bursa çapında sonrasında Türkiye çapında ve şu anda da Dünya çapında yaptıkları haberlerle büyük yankı uyandırıyor. Haberleri okuyucusu tarafından sevilmesinin bir diğer yanıysa tarafsız ve hızlı haber yapmalarıdır. Haberleri geniş çalışma ekibiyle en hızlı biçimde öğrenip deneyimle kadrosuyla analiz edip ve en iyi biçimde siz değerleri okuyucularının okuruna sunuyor.

Bursa gündem pek çok türde haberler yapıyor. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse; Sağlık, Magazin, Spor, Teknoloji, Gündem, Dünya, Yaşam, Eğitim ve daha niceleri…. Bu kadar çok tarzda haber yaparken de bu konularda profesyonellerce hazırlanmış metinleri ve bilgileri sizlere sunarak doğru bilgi edinme hakkınızı ön planda tutuyor. Haberleri kategorize etmelerinin nedeni okuyucularının daha rahat biçimde haberlere erişmesidir. Okuyucular istediği türde ki haberlere o kategoriye tıklayarak erişebiliyor bu şekilde.

Bursa haber çok gelişmiş bir site olmasının yanında halen kendini geliştirmeye devam ediyor. Kendi mobil uygulamasını yapan site, tüm uygulama marketlerinde ücretsiz biçimde uygulamayı indirmeye olanak tanıyor. Uygulamayı indirdiğinizde siteye yeni yüklenen haberler de isterseniz bildirim yoluyla sizleri haberdar edip haberlere en hızlı şekilde ulaşmanızı mümkün kılıyor. Bunun yanında haber sitesine girmek için kombine hareketler yapmak yerine uygulamaya tek tıkla girerek haberlere erişmenizle sizlere pratiklik kazandırmış oluyorlar. Site içerisinde fonksiyonel bir ana sayfa mevcut ve girer girmez bu sizi karşılıyor. En son eklenen haberler belirli aralıklarla sizlere gösteriliyor veya ileri tuşuna basarak hızlı biçimde son yüklenen haberlere bakabilirsiniz. Sitede para parametreleri de mevcut. Ekonomiyi sadece site içerisinde gezerek görebilmeniz mümkün hale gelmiş. Bu sayede yatırım yaparken de daha sağlam adım atmış olursunuz.

https://www.bursagundem.com