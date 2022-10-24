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Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısında düşüp öldü!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerine çatıdan girmeye çalışan Cem Bulut (32), tentenin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi

Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısında düşüp öldü!
24 Ekim 2022 Pazartesi 13:44

Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan iş yerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı iş yerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi. Cem Bulut’un cenazesi, inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #haber
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