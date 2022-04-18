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Göç İdaresi Başkanlığı 4 kişi alacak

Göç İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 4 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Göç İdaresi Başkanlığı 4 kişi alacak
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Es as ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca ilanda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet Göç İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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