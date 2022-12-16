Göç İdaresi Başkanlığı bilişim personeli alacak

Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.



İlanın detayları için lütfen tıklayınız.