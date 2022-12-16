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Göç İdaresi Başkanlığı bilişim personeli alacak

Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Göç İdaresi Başkanlığı bilişim personeli alacak
16 Aralık 2022 Cuma 10:19

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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