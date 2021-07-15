Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca ilanda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.



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