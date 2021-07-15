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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli personel alacak
15 Temmuz 2021 Perşembe 11:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve  27097  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli Bilgi  İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller Hakkında  Yönetmelik'in  8  inci  maddesi  uyarınca  ilanda  yer  alan  bilişim  personeli pozisyonlarına  yazılı  ve  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  10  (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


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