Gökyüzünde merak konusu olan ışıkların nedeni...

Türkiye'nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi. Işıkların, Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu öğrenildi

Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar gökyüzünde sıralı bir şekilde ilerleyen ışık huzmesi gördü.

Vatandaşlar görüntüleri cep telefonları ile kaydederken görüntüler merak da uyandırdı.

Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.



STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.