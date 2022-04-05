KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
0
94. YAŞ DANSI
94. YAŞ DANSI
0
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
0

Göl kenarında ceset bulundu!

Göl kenarında ceset bulundu!
05 Nisan 2022 Salı 14:41

İstanbul Avcılar’daki Küçükçekmece Gölü kıyısında erkek cesedi bulunduğu açıklandı. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ilkbahar aylarına girilmesi nedeniyle sinek ilaçlaması yapmak üzere Firuzköy Mahallesi’ne geldi. Karada ve suda gidebilen amfibi araçla göl kıyısında ilaçlama yapmaya başlayan ekipler saat 10.30 sıralarında bataklık alanda erkek cesedi bulunca polise haber verdi. Savcının talimatı ile ceset çıkarılarak gerekli inceleme ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cesedin kime ait olduğu ve ne zamandan bu yana burada bulunduğuna ilişkin araştırmalara devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avcılar #göl #ceset #ölü bulundu #ceset bulundu
Önceki Haber
İzmir'de atıklar elektrik enerjisine ve gübreye dönüşecek
Sonraki Haber
Manisa'da otomobil devrildi
Büyükşen çifti cinayetinde 5 kişiye daha gözaltı!
Büyükşen çifti cinayetinde 5 kişiye daha gözaltı!
0
Boş araziye terk edilen bebekten acı haber!
Boş araziye terk edilen bebekten acı haber!
0
Köpeğinizi bu bitkilerden uzak tutun!
Köpeğinizi bu bitkilerden uzak tutun!
0
Bebeğini terk edip, fuhuş yapmaya gitmiş!
Bebeğini terk edip, fuhuş yapmaya gitmiş!
0
İlginç görüntü! Hastaları camdan muayene ediyorlar!
İlginç görüntü! Hastaları camdan muayene ediyorlar!
0
BDDK personel alacak
BDDK personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.