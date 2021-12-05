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Göl kenarında ceset bulundu!

Büyükçekmece Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğu belirlenen cesedi, babası teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Göl kenarında ceset bulundu!
05 Aralık 2021 Pazar 08:43

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #büyükçekmece gölü #ceset #kadın ceseti #ölü
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