Gömeç Belediyesi 2 işyerini kiraya verecek

Gömeç Belediye Başkanlığı, ihale ile 2 işyerini kiraya vereceğini açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gömeç Belediyesi'ne ait Kobaşlar Mahallesi Kobaşlar Sokak No:124 (162 ada 1 parsel) adresindeki işyeri (çayocağı faaliyetinde bulunmak üzere), Kemalpaşa Mahallesi Altıeylül Caddesi No:5/4 adresindeki işyeri (büfe faaliyetinde bulunmak üzere) Belediye Encümenince 22.09.2021 Çarşamba günü saat 11.00’da başlayıp 15’ er dakika ara ile Belediye Başkanlık Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhaleye katılım başvuruları 21.09.2021 günü saat 17:00’ a kadar yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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