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Göndoğdu doldu, İzmir Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

Göndoğdu doldu, İzmir Kılıçdaroğlu'nu bekliyor
30 Nisan 2023 Pazar 13:15

FATİH ÖZKILINÇ-14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin mitingleri tüm hızıyla devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün saat 15:30'da İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde vatandaşlarla buluşacak. Gündoğdu'daki mitingde Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşlik etmesi bekleniyor. 

MİLLET İTTİFAKI İZMİR MİTİNGİ'NDEN NOTLAR

Gündoğdu'daki miting için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Bir gün önce Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı alanda miting yapması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun üzerinde konuşacağı dev sahne Gündoğdu'nun Cumhuriyet Meydanı girişi tarafına kuruldu. Meydanın yer aldığı kordon boyunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alan çevresine ay yıldızlı bayraklar ve dev pankartlar asıldı. Alanda yer alan pankartlarda "'İlk turda bitirelim, ben Kemal geliyorum', 'Çankaya'ya giden yol, Gündoğdu'dan geçer' ifadeleri yer aldı.  Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik noktalarından geçerek alanı doldurmaya başladı. 15:30'da başlması gereken miting hala başlamazken alan doldu, giriş noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Sahneye çıkan CHP'li ilçe belediye başkanları ile CHP'li milletvekili ve adayları vatandaşları selamladı.


 

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #izmir #gündoğdu #millet ittifakı
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