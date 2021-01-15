Gördüğü şiddeti anlattıktan sonra, eski eşinin ölüm haberini aldı

Eşinden boşanan Ayşegül S., gördüğü şiddeti gazetecilere anlattıktan saatler sonra eski eşinin ölüm haberini aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ayşegül S., eşinden şiddet gördüğü için 2017 yılında ondan boşandı. 3 çocuğunun velayetini de alan Ayşegül S., çocuklarını da alarak kiraladığı başka bir eve taşındı.

Bir işe başlayan ve Valilikten de yardım alarak geçimini sağlayan 31 yaşındaki kadın, boşanmasına rağmen eski eşi 33 yaşındaki Engin Tombul'dan şiddet görmeye devam etti.

Eski eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Ayşegül S., geçen yıl sokakta karşılaştıklarını ve cam parçasıyla elini ve boğazını keserek yaraladığını anlattı.

Ayşegül S., başına gelenleri şöyle anlattı: “Boşanma sürecimiz devam ederken sürekli uzlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak ben daha fazla dayanamadığım için yeniden birlikteliğe karşı çıktım. Sürekli şiddet gördüm. En son çocuğum küçükken bana vurmak isterken çocuğuma vurdu ve dişleri kırıldı. Halen çocuğum konuşma bozukluğu yaşıyor. 2017 yılında çekişmeli olarak sonunda boşandık. Ancak şiddet bitmedi. Sürekli şiddet gördüm. Çocuklarımı görmesine engel olmuyorum, ancak sürekli alkollü geldiği ve çocuklar görmek istemediği için sorunlar yaşıyoruz.”

Boşandıktan sonra 2019 yılında kirada oturduğu eve eski eşinin geldiğini anlatan kadın, çöp atmaya giderken kapıda karşılaştıklarını söyledi. Eski eşinin çocukları görmek istediğini söylediğini, ancak alkollü olduğu için buna izin vermediğini ifade eden kadın, Engin Tombul'un bunun üzerine eline aldığı cam parçası ile kendisine saldırdığını anlattı.

Eski eşinin kolunun ve boğazını kestiğini belirten Ayşegül S., polise durumu haber verdiğini, ancak polis gelene kadar Engin Tombul'un kayıplara karıştığını söyledi.

PARA CEZASI ÇÖZÜM DEĞİL

Tombul ile yaşadığı boğuşma sırasında onun kafasına elektrik süpürgesi ile vurduğunu ve bu yüzden 750 TL ceza ödediğini anlatan kadın, Tombul'a da uyguladığı şiddet yüzünden 3 bin TL para cezası kesildiğini söyledi.

Para cezasının çözüm olmadığını anlatan kadın, Ceza yediğinin akşamı yine kapıma geldi. Hesabını benden sordu. Ölümle tehdit etti. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyerek tehditler savurdu. Çarşıya ve işe farklı yollardan gidiyorum. Ne zaman nerede karşıma çıkacağı belli olmuyor. Artık kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben boynumda yara izi taşıyorum. Her aynaya baktığımda lanetle hatırlıyorum. Ben artık bunun kökten çözümünü istiyorum. Çok yoruldum” dedi.



ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Ayşegül S., bu açıklamaları yaptıktan sonra gelen bir telefonla eski eşinin ölüm haberini aldı. Verilen bilgiye göre Engin Tombul trafik kazası yapmış ve hayatını kaybetmişti.

Morga giderek eski eşini teşhis eden Ayşegül S, “Akrabalarına ulaşamamışlar, teşhis için çağırdılar, gittim. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kader böyleymiş; çocuklarım için cenazeye katılmayı düşünüyorum” dedi.