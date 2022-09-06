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Görev gereği gittiği kazada ölenlerin anne ve babası olduğunu öğrendi!

Görev gereği gittiği kazada ölenlerin anne ve babası olduğunu öğrendi!
06 Eylül 2022 Salı 11:42

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren otobüse arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.  Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  

EN ACI GÖREV

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #kaza #şanlıurfa #ölüm
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