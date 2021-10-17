Gri listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı belirlenen Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında; Şırnak'ta 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan 'Sidar Farkin Amed' kod adlı Fırat Gizlenç olduğu belirtilerek, "Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direk talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı, yine el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi" denildi.