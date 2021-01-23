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GSS ve Bağkur borcu olanlara iyi haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek

GSS ve Bağkur borcu olanlara iyi haber
Özlem Çimen
Özlem Çimen
23 Ocak 2021 Cumartesi 08:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #gss borcu #bağkur borcu #erdoğan #genel sağlık sigortası #bağkur prim borcu
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